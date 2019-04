Acht Tore in Duisburg: Köln kommt beim Vorletzten nicht über irres Remis hinaus

Kevin Wolze hat dem MSV Duisburg immerhin einen Punkt um im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga gesichert und den 1. FC Köln um eine Vorentscheidung im Aufstiegskampf gebracht. Der Abwehrspieler rettete seinem Team am Mittwochabend im Nachholspiel mit dem Freistoßtreffer in der 81. Minute das 4:4 (2:1) gegen den Tabellenführer, der am nächsten Montag im Schlagerspiel auf den Hamburger SV trifft und sechs Runden vor Saisonschluss zehn Punkte Vorsprung auf den Dritten hat.

Duisburg schafft trotz Kölner Blitz-Treffern noch die Wende

FC-Coach Markus Anfang stellte sein Team in der englischen Woche auf drei Positionen um. So kam im Angriff Torjäger Simon Terodde für Anthony Modeste zum Zug. Kalt erwischt wurden die Kölner in der 15 Minuten später gestarteten Partie allerdings in der Abwehr. Nach 108 Sekunden traf Stoppelkamp per Direktabnahme nach Vorarbeit von Fabian Schnellhardt zum 1:0 für die Gastgeber.