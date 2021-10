1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen live im TV und Online-Stream sehen

Der 1. FC Köln muss nach der 0:5-Klatsche in Hoffenheim am vergangenen Spieltag wieder zurück in die Spur finden. Mit einem starken Saisonstart und Tabellenplatz sieben gilt es für Köln, nach diesem emotionalen Tiefpunkt wieder zu punkten. "Effzeh"-Trainer Steffen Baumgart plädierte in einer Medienrunde am Dienstag für eine pro-aktive Spielweise. "Wenn wir unseren Plan nur minimal verlassen, sind wir einfach nicht mehr gut. Das ist die Erkenntnis.", sagte der 49-Jährige und fügte hinzu: "Wenn wir absichern oder abwartend agieren, sind wir auch nicht gut. Das ist nicht unser Fußball". Verzichten muss Baumgart weiter auf die verletzten Jannes Horn und Ellyes Skhiri. Gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) wäre es für die Geißböcke wichtig wieder zu punkten, um die europäischen Plätze nicht aus den Augen zu verlieren.

Anzeige