Live im TV und Online-Stream: So seht ihr die Partie zwischen dem 1.FC Köln und dem FC Bayern München am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Im Hinspiel gewannen die Bayern knapp mit 3:2 gegen damals mutig aufspielende Kölner. Kann der Effzeh den Favoriten an diesem Samstag ärgern?