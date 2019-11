Trainer Beierlorzer wackelt, Veh-Nachfolger gesucht: 1. FC Köln erlebt schwere Zeiten

Mit großen Ambitionen ist der 1. FC Köln in die Bundesliga zurückgekehrt. Die Realität aber sieht anders aus: Nach zehn Spielen steht der Traditionsklub auf dem vorletzten Rang, es herrscht große Unruhe. Eine weitere Niederlage am heutigen Freitag gegen das zuletzt viermal siegreiche 1899 Hoffenheim (20.30 Uhr/DAZN) könnte für den neuen Trainer Achim Beierlorzer das vorzeitige Ende seiner ersten Bundesliga-Station bedeuten . Zudem muss für den scheidenden Sportchef Armin Veh ein Nachfolger gesucht werden. Und sportlich belastet vor allem die Stürmerflaute die Zwischenbilanz beim 1. FC Köln.

Für Achim Beierlorzer ist die erste Station in der Bundesliga bislang ernüchternd. Der Gymnasiallehrer, der seinen Beamtenstatus mittlerweile verloren hat, wurde von Armin Veh im Sommer für eine Ablösesumme von Jahn Regensburg verpflichtet. Seinen Optimismus hat er trotz sieben Niederlagen in den ersten zehn Spielen und dem Aus im DFB-Pokal in Saarbrücken behalten. „Ich bleibe meiner Art treu. Mir ist es ganz wichtig, dass ich authentisch bleibe. Was würde die Mannschaft von mir denken, wenn ich plötzlich ein ganz anderer Mensch wäre?“, sagte er vor dem Hoffenheim-Spiel.