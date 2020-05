1. FC Köln bestätigt: Drei positive Corona-Tests im Team - Training läuft trotzdem weiter

Die nächsten Corona-Fälle in der Bundesliga: Beim 1. FC Köln haben sich drei Personen mit dem Coronavirus infiziert, wie der Bundesligist am Freitagabend mitteilte. Die Namen der Erkrankten veröffentlichten die Kölner nicht. Nach Informationen des Kölner Express und der Bild soll es sich um zwei Spieler und einen Betreuer handeln. Wie der Klub in seiner Pressemitteilung schreibt, müssen sich die drei Personen nun in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben. Sie seien allesamt frei von Symptomen. In der Bundesliga hatten sich zuvor im März zwei Spieler von Eintracht Frankfurt sowie ein Profi des SC Paderborn mit dem Virus infiziert