1. FC Köln reagiert auf Aussagen von Verstraete nach Corona-Fällen - Profi relativiert: "Falsch ausgedrückt"

Der 1. FC Köln hat mit einer Stellungnahme auf die Aussagen von Birger Verstraete reagiert. Der belgische Profi des Bundesligisten hatte in einem Interview in seinem Heimatland heftige Kritik am Umgang seines Klubs mit den drei positiven Corona-Tests geäußert. In der Mitteilung der Kölner heißt es nun: "Durch ein in mehreren Medien ins Deutsche übertragene Interview von Birger Verstraete in einer belgischen Zeitung ist der Eindruck entstanden, der 1. FC Köln habe falsche Angaben über den Trainingsbetrieb am Geißbockheim gemacht. So wird der FC-Mittelfeldspieler zitiert, es sei geplant, Spieler auch im Falle eines positiven Tests auf COVID-19 weiter zusammen trainieren zu lassen. Dies ist falsch."

Und weiter: "Im Einklang mit dem medizinischen Konzept der Deutschen Fußball Liga DFL werden beim FC ausschließlich Spieler trainieren und spielen, die durch zwei aufeinanderfolgende negative Tests den Nachweis haben, dass sie mit dem neuartigen Corona-Virus nicht infiziert sind. Aus diesem Grund werden alle Spieler vor der geplanten Wiederaufnahme des Trainings am Montag rechtzeitig erneut getestet." Auch die Wiedergabe von Verstraetes Aussage, beim Verein seien "die Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen im Gruppentraining nicht wie vorgeschrieben umgesetzt worden, ist nicht haltbar. Die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen wurden eingehalten", heißt es in der Stellungnahme.

1. FC Köln: "Jederzeit transparent und korrekt Auskunft gegeben"

Darüber hinaus hat der FC verdeutlicht, dass "das zuständige Gesundheitsamt die weiteren Maßnahmen" vorgibt. "So wurde auch in den drei Fällen von Spielern und Mitarbeitern des 1. FC Köln am Freitag gehandelt. Sowohl die Betroffenen als auch der FC haben den zuständigen Behörden jederzeit transparent und korrekt Auskunft über den Ablauf des Trainingsbetriebs gegeben."

