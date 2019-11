Favorit auf Beierlorzer-Nachfolge sagt ab: Bruno Labbadia gibt 1. FC Köln einen Korb

Vorerst kein Comeback von Bruno Labbadia: Der erfahrene Bundesliga -Trainer hat dem 1. FC Köln einen Korb gegeben. Das bestätigte der neue Sportchef Frank Aehlig am Samstag. Zuvor war Köln-Aufstiegstrainer Achim Beierlorzer einen Tag nach der 1:2-Heimniederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim entlassen worden .

Labbadia war bis Saisonende Trainer des Kölner Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg, der Vertrag lief jedoch aus. Der 53-Jährige hatte die Niedersachsen in seinen anderthalb Jahren erst vor dem Abstieg gerettet und dann in die Europa League geführt.

Hennes ist Kultmaskottchen und Wappentier vom 1. FC Köln. 1950 schenkte eine Zirkusdirektorin dem Verein auf einer Karnevalssitzung einen Geißbock. Der pinkelte dem damaligen Spielertrainer Hennes Weisweiler auf den Arm. Seitdem heißen alle Geißböcke Hennes, zur Saison 2019/20 trat Hennes IX. sein Amt an. ©

Aehlig berichtet: Bruno Labbadia hat Gespräche mit 1. FC Köln abgesagt

"Wir haben bei Bruno angefragt, ob er für ein Gespräch zur Verfügung steht. Er hat abgelehnt. Ich hätte mir das gut vorstellen können", sagte Aehlig gegenüber Medien in Köln. Der 51-Jährige ist erst seit Freitagabend neuer Geschäftsführer in Köln - als Nachfolger von Armin Veh, dessen Vertrag in Köln direkt nach dem Hoffenheim-Spiel aufgelöst wurde.