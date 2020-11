Köln-Trainer Gisdol nach Ende der Sieglos-Serie überglücklich: "Trotz des Drecksvirus nicht verflucht"

Der erste Sieg nach zuvor saisonübergreifend 18 Spielen ohne Erfolg und der erste Dreier beim BVB seit April 1991: Der 2:1-Coup der Rheinländer am Samstag in Dortmund war vor allem für den zuletzt in die Kritik geratenen Kölner Trainer Markus Gisdol eine Genugtuung. "Dieses Spiel war eine Schlacht", schwärmte der Coach, "wir haben eine abartige Laufleistung absolviert. Der Sieg ist eine tolle Botschaft in Richtung unserer Fans. Diese Mannschaft ist gut, sie kann Dinge leisten, die man ihr zuletzt nicht zugetraut hat."

