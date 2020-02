1. FC Köln gegen FC Bayern München live im TV und im Online-Stream sehen

Personell haben die Bayern keine Sorgen. Nach kurzer Trainingspause trainierte Kapitän Manuel Neuer (Magen-Darm-Infekt) am Freitag wieder. "Alle Wehwehchen vorbei", vermeldete Flick. Joshua Kimmich (Erkältung) und Alphonso Davies (Sprunggelenksprobleme) waren schon bei der Einheit am Donnerstag nach kleineren Einschränkungen zurück. Der am Freitag wegen muskulärer Probleme kürzer tretende David Alaba sei auch einsatzbereit, signalisierte der Coach. "Wir haben bis auf Javi (Martínez) und Niklas (Süle) alle Mann an Bord." Ob die nach ihren Verletzungen gegen Leipzig zurückgekehrten Lucas Hernández und Kingsley Coman diesmal länger oder gar von Beginn an zum Einsatz kommen könnten, ließ Flick offen.