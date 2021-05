Köln-Trainer Friedhelm Funkel hadert mit Schiedsrichter Zwayer: "Ignjovski hätte Rot sehen können"

Der 1. FC Köln geht mit einer Hypothek ins Relegationsrückspiel am Samstag bei Holstein Kiel . Die Rheinhessen verloren ihr Heimspiel am Mittwoch durch ein Tor von Joker Simon Lorenz knapp mit 0:1 . Der Ärger von Trainer Friedhelm Funkel richtete sich im Nachgang der Partie auch gegen das Schiedsrichtergespann um Spielleiter Felix Zwayer, der gleich mehrmals bei strittigen Situationen im Mittelpunkt stand.

Streitpunkt Nummer eins: Ein Pfiff Zwayers nach einem harmlosen Luftkampf zwischen Köln-Kapitän Jonas Hector und Gäste-Keeper Ioannis Gelios in der 31. Minute, in dessen Nachgang der in Richtung Tor gebrachte Ball von Kiels Hauke Wahl per Hand aufgehalten wurde. Aufgrund eines angeblichen Fouls des Kölner Mittelfeldmanns war das Spiel zu dem Zeitpunkt aber bereits unterbrochen. "Das Tor von Jonas Hector wird abgepfiffen. Das müssen wir hinnehmen", ärgerte sich Funkel bei DAZN.