Hennes VIII. an Arthrose erkrankt: 1. FC Köln stellt neuen Geißbock als Maskottchen vor

Nach der imposanten Rückkehr in die Bundesliga hat der 1. FC Köln jede Menge Bock auf die neue Saison - im wahrsten Sinne des Wortes. Die Vorfreude bei den FC-Fans ist deutlich spürbar. Schade nur, dass Maskottchen Hennes VIII. die Euphorie nicht noch einmal aufsaugen kann. Denn nach elf Jahren im Amt geht der Geißbock in Rente. Ein Nachfolger für den an Arthrose erkrankten Bock ist bereits gefunden: Hennes IX.

Das Wappentier der Stadt am Rhein lebt derzeit noch auf dem Clemenshof im Kölner Zoo, wo Vorgänger Hennes VIII. auch nach seinem Rücktritt weiterhin leben wird. In der kommenden Spielzeit wird der neunte Geißbock im Amt jedes FC-Heimspiel im RheinEnergieSTADION begleiten.

In seiner Amtszeit hatte der Geißbock nämlich viel durchzumachen. Unvergessen bleibt wohl der Jubel vom damaligen FC-Stürmer Anthony Ujah, als er in der Saison 2014/15 ziemlich ungestüm mit dem Kölner Maskottchen feierte. Nach dem entscheidenden Treffer zum 4:1 gegen Eintracht Frankfurt (am Ende 4:2) rannte Ujah schnurstracks zu Hennes VIII., packte ihn bei den Hörnern und zog ihn in Richtung Spielfeld. Anschließend entschuldigte sich der Stürmer via Twitter. "Tur mir leid für Hennes, ich war etwas zu grob."