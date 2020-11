"So holst du niemals einen Punkt": Köln stellt gegen Union Negativ-Rekorde ein – Gisdol nimmt Team in die Pflicht

Es läuft ganz und gar nicht beim 1. FC Köln. Der Traditionsklub wartet nach dem 1:2 gegen Union Berlin weiter auf seinen ersten Sieg der laufenden Bundesliga-Saison - und hat mit der erneuten Niederlage gleich drei Negativ-Rekorde eingestellt: Mit nun 18 Spielen in Folge ohne Sieg stellte der FC die negative Vereins-Bestmarke aus zwei Spielzeiten ein, in den letzten 19 Partien gab es immer mindestens ein Gegentor - und zehn Heimspiele in Folge ohne Sieg gab es nur 2005/06. Anzeige

Dass die Pleite gegen Union nach einem späten Treffer von Max Kruse den FC schmerzte, war den Protagonisten im Anschluss anzumerken. "Unser Abwehrverhalten ist in den entscheidenden Situationen einfach nachlässig", schimpfte Trainer Markus Gisdol, der mit seiner Mannschaft auf dem vorletzten Platz steht und vor allem harten Kampf um den Klassenerhalt steht, bei Sky. "Wir machen uns das Leben selber schwer", so der Ex-HSV-Coach weiter. Damit spielte er unter anderem auf das 0:1 an, als sich Rafael Czichos und Marius Wolf gegenseitig behinderten und so Taiwo Awoniyi den Weg zur Berliner Führung ebneten.

Czichos war nicht nur deshalb bedient. "Wir müssen uns nicht wundern, wenn wir die Gegentore selbst so einleiten", sagte Kölns Abwehrchef mit Blick auf den ersten Gegentreffer. "Das ist einfach schlecht. So holst du niemals einen Punkt in der Bundesliga." In der Bundesliga werde "jeder Fehler direkt bestraft", sagte der 31 Jahre alte Innenverteidiger. "Heute ist ein sehr bitterer Abend. (...) Wir müssen die Fehler abstellen, sonst gewinnen wir kein Spiel mehr in diesem Jahr."

Gisdol klagt: "Waren viel zu leise auf dem Platz"