Zweite Liga im Liveticker: Der 1. FC Köln will bei Greuther Fürth den Aufstieg feiern

Die SpVgg Greuther Fürth kann am Montag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) den Aufstieg des 1. FC Köln in die Bundesliga verzögern. Die Rheinländer können als Zweitliga-Tabellenführer zum Abschluss des 32. Spieltages bereits mit einem Unentschieden die sofortige Rückkehr in die erste Liga perfekt machen.

Man freue sich auf eine sehr große Herausforderung, sagte Fürths Trainer Stefan Leitl vor dem Heimspiel. Bei einem Punktgewinn seines Teams wäre der eigene Klassenverbleib zwei Spieltage vor Saisonschluss auch rechnerisch gesichert. Bei Köln steht erstmals der neue Trainer André Pawlak an der Seitenlinie. Er hat das Amt von Markus Anfang übernommen. "Fürth hat zu Hause gute Ergebnisse erzielt. Das ist eine Mannschaft, die über das Umschaltspiel kommt. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht wild in Konter laufen. Sie sind erfahren und robust", sagt Pawlak.