Vor Köln gegen Kiel: Die bisherigen Duelle in der Bundesliga-Relegation im Überblick

Das Schicksal einer ganzen Saison hängt für beide Klubs an diesen beiden verbleibenden Begegnungen. Der 1. FC Köln will den siebten Abstieg aus der Bundesliga verhindern, Holstein Kiel den erstmaligen Aufstieg ins Oberhaus schaffen: Der Drittletzte der Bundesliga und der Zweitliga-Dritte treffen am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) in Köln zum Hinspiel der Relegation aufeinander. Das Rückspiel steigt drei Tage später in Kiel. Der Ausgang? Unklar. Klar ist indes, dass die Nervenkostüme von Umfeld und Klubs strapaziert werden könnten.

Anzeige