1. FC Köln sucht Veh-Nachfolger: Horst Heldt dementiert Einigung

Der 1. FC Köln sucht einen neuen Sportvorstand - und einen neuen Trainer. Nach dem fast gleichzeitigen Rücktritt von Armin Veh und der folgenden Entlassung von Achim Beierlorzer in der vergangenen Woche laufen die Planungen am Rhein auf Hochtouren. Unklar war zunächst, wer zuerst berufen wird, Trainer oder Sportchef. Am weitesten schienen die Gespräche zuletzt mit einem Nachfolger für Veh zu sein, der ehemalige Hannover-Boss Horst Heldt soll sich am Dienstag im Mediapark vorgestellt haben. Sogar von einer Einigung war in Kölner Medien schon die Rede.