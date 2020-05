Köln-Boss Heldt verteidigt Umgang nach Corona-Fällen: „Niemand hat sich leichtsinnig verhalten“

Trotz der drei positiven Corona-Tests beim 1. FC Köln hat Sportchef Horst Heldt ein Fehlverhalten innerhalb der Mannschaft zurückgewiesen. "Niemand aus unserem Team hat sich leichtsinnig verhalten. Fakt ist: Wir haben drei Infizierte und über 50 Nicht-Infizierte in unserer Testgruppe. Insofern gehen wir davon aus, dass die Regeln und Maßnahmen am Geißbockheim wirken", sagte Heldt der Bild am Sonntag. Am Freitag war bekanntgeworden, dass zwei Spieler und ein Betreuer der Rheinländer positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

Es sei klar gewesen, dass es auch positive Tests geben könne, "wenn man in der Liga auf einen Schlag weit über 1000 Tests macht", betonte Heldt. Dass nur die drei infizierten Personen in Quarantäne mussten, sei die Entscheidung des Gesundheitsamtes gewesen. Diese Entscheidung sorgte bei Köln-Profi Birger Verstraete für große Verwunderung, wie der 26 Jahre alte Belgier in einem Interview mit dem TV-Sender VTM erklärte. "Wir sollten vorerst nicht unter Quarantäne gestellt werden, und das ist ein bisschen bizarr", sagte Verstraete.

Verstraete rechnet mit weiteren Corona-Fällen in Köln

Dass es keine weiteren Fälle geben werde, bezweifelt Verstraete. "Der Physiotherapeut ist der Mann, der mich und andere Spieler wochenlang behandelt hat. Und mit einem der beiden fraglichen Spieler habe ich am Donnerstag im Fitnessstudio ein Duo gebildet", sagte Verstraete in dem Interview, über das Het Laatste Nieuwsberichtete. Es sei daher "nicht ganz richtig", dass kein anderer aus dem Team der Kölner mit den Betroffenen in Kontakt gekommen sei. Der Mittelfeldspieler des FC rechnet daher mit weiteren Infektionen.

Kölns Sportchef Heldt hätte aber kein Problem damit, wenn es in zwei Wochen in der Bundesliga wieder losgehen würde. "Wir lernen gerade alle, Kompromisse einzugehen, an die wir vor Wochen noch nicht gedacht haben." Natürlich seien zehn bis 14 Tage richtiges Mannschaftstraining sinnvoll. "Aber vielleicht kriegen wir diese Zeit nicht. Und dann machen wir es so", ergänzte der langjährige Manager. Auch in diesem Punkt widersprach Verstraete seinem Klub - eine schnelle Wiederaufnahme der Saison hält er für "naiv".

