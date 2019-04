Zweitliga-Topspiel im Liveticker: Der 1. FC Köln empfängt den HSV

102 Jahre Bundesliga-Erfahrung, neun deutsche Meisterschaften und sieben DFB-Pokalsiege treffen am Montagabend aufeinander - und das in der 2. Liga. Der 1. FC Köln empfängt den Hamburger SV zum absoluten Top-Spiel (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!).

In das Stadion in Köln passen 50 000 Zuschauer. Doch am Montag reicht das nicht aus. "Wir hätten 150.000 Karten verkaufen können", sagte Kölns Torhüter Timo Horn: "So ein großes Stadion kann man gar nicht bauen. Es ist schon unglaublich, wie verrückt die Kölner sind." Und Trainer Markus Anfang berichtete: "Jeder fragt nach Karten. So etwa wie im letzten Jahr gegen Arsenal." Und das war ein Europa-League-Spiel.

Die Hamburger waren Herbstmeister, seitdem ging der Trend bei beiden in unterschiedliche Richtungen. Köln war vor diesem Spieltag die beste Rückrunden-Mannschaft und könnte mit einem Sieg am Montag zehn Punkte zwischen sich und den HSV bringen. Der hat nur die elftbeste Rückrunden-Bilanz mit mehr Niederlagen als Siegen. "Wir wissen, dass wir über unsere Grenzen gehen müssen", sagte HSV-Trainer Hannes Wolf