Zweiter Neuzugang: 1. FC Köln verpflichtet Abwehrspieler Kingsley Ehizibue

„Kingsley ist ein sehr dynamischer Defensivspieler. Er ist technisch stark und hat ein sehr gutes Auge für seine Mitspieler in der Offensive“, sagte FC-Geschäftsführer Armin Veh. Der in München geborene Niederländer gab in der niederländischen Eredivisie im Dezember 2014 sein Debüt und kommt in 122 Spielen auf acht Tore und 16 Vorlagen.