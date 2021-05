1. FC Köln bejubelt Klassenerhalt - Trainer Funkel dankt Gisdol und freut sich für Baumgart

Ähnlich schwungvoll wie die Steine von den Herzen fielen, plumpsten viele Spieler des 1. FC Köln nach dem Abpfiff auf den Rasen. Da war Erleichterung, Da war Freude. Da war Erschöpfung. Auf den letzten Metern der Saison hatten sich die Rheinländer im Relegations-Rückspiel bei Holstein Kiel doch noch den Bundesliga -Klassenerhalt gesichert. Und wie! Nach der 0:1-Heimniederlage im ersten Duell mit dem Zweitligisten gewannen die Kölner mit 5:1 (4:1) . "Es fällt unheimlich viel von einem ab", sagte Torhüter Timo Horn bei DAZN: "Der FC gehört in die erste Liga." Allzu oft hätte man diese Einschätzung in den vergangenen Monaten wohl nicht uneingeschränkt geteilt. Zumindest nach der Partie am Samstag musste man Horn aber zustimmen.

Nach 13 Minuten hatte die Mannschaft bereits mit 3:1 geführt . Die nach elf Begegnungen in 35 Tagen entkräfteten und aufgrund des Spielverlaufs wohl auch schon früh ein wenig demoralisierten Kieler hatten dem Tempo Kölner nicht mehr viel entgegenzusetzen. "Ich wusste, dass wir eine Chance haben", sagte FC-Trainer Friedhelm Funkel und verwies auf die schwierige, aber lösbare Ausgangslage vor dem Anpfiff: "Wir mussten 'nur' ein Auswärtsspiel gewinnen. Aber wie die Mannschaft von Beginn an aufgetreten ist, hat mir schon imponiert."

Die 90 Minuten in Kiel waren Funkels letzte auf der Kölner Bank. Der 67-Jährige, der im vergangenen Monat aus dem Ruhestand zurückgekehrt war, um den Traditionsklub vor dem Sturz in die Zweitklassigkeit zu bewahren, gibt das Amt zur kommenden Spielzeit an Steffen Baumgart ab. "Ich freue mich auch für Steffen Baumgart, dass er die Mannschaft in der 1. Bundesliga übernehmen darf", meinte der nach dem Abpfiff von seinen Spielern biergeduschte Funkel, dachte zu diesem aber vor allem an seinen Vorgänger Markus Gisdol.