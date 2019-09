1. FC Köln will Lukas Podolski einbinden: "Er kann uns überall viele Türen öffnen"

Der designierte Präsident Werner Wolf will die Vereins-Ikone Lukas Podolski beim Bundesligisten 1. FC Köln in absehbarer Zeit eng einbinden. "Wir wären ja mit dem Klammerbeutel gepudert, ihn nicht einzubinden. Lukas ist der Weltstar, der uns überall viele Türen öffnen kann", sagte Wolf dem Kölner Stadt-Anzeiger und der Kölnischen Rundschau.

Nationalspieler Emre Can rechnet mit Juventus Turin ab: "Bin wütend und schockiert"

Podolski-Vertrag in Japan läuft noch bis 2020

Der 63-Jährige bestätigte zudem, dass er bereits Gespräche mit dem 2014er-Weltmeister Podolski geführt habe, der von 1995 bis 2003 und von 2009 bis 2012 beim FC spielte und derzeit bei Vissel Kobe in Japan unter Vertrag steht - sein Vertrag in der J-League läuft noch bis Sommer 2020. "Wir wollen mit der Marke 1. FC Köln mehr Umsatz machen, und dafür brauchen wir bekannte Gesichter", sagte Wolf, der den FC 2011 schon einmal interimsmäßig führte. Wolf stellt sich am Sonntag auf der Mitgliederversammlung mit den Vize-Kandidaten Eckhard Sauren und Jürgen Sieger als einziges Team zur Wahl.