Köln-Mannschaftsarzt Paul Klein erklärt: Deshalb muss nicht das komplette Team in Quarantäne

Jetzt ist das passiert, wovor viele Experten und Kritiker gewarnt haben: Bei den von der Deutschen Fußball Liga (DFL) initiierten flächendeckenden Corona-Tests sind drei Personen (zwei Spieler und ein Mitarbeiter) des 1. FC Köln positiv auf das Coronavirus getestet worden. Während für die zwei Spieler und einen Mitarbeiter sofort für 14 Tage häusliche Quarantäne angeordnet wurde, läuft das Training beim Bundesliga-Zehnten weiter. Auf der Homepage der Kölner hat FC-Mannschaftsarzt Paul Klein nun erklärt, warum nicht das ganze Team in Quarantäne muss.

Klein verwies im Interview auf das Gesundheitsamt in Köln. Die Behörde habe "kein erhöhtes Ansteckungsrisiko durch den Trainingsbetrieb" erkannt. „Und deshalb ist auch keine kollektive Quarantäne angezeigt." Diese "so genannte häusliche Absonderung ist nur für Personen der Kategorie 1 vorgesehen. Nicht wir, sondern das Gesundheitsamt bewertet, auf wen dies zutrifft", erläuterte Klein: "Und nach diesen eindeutigen Kriterien gehen wir davon aus, dass durch die Maßnahmen im Trainingsbetrieb in Gruppen kein Spieler eine Kontaktperson der Kategorie 1 zu einem anderen Spieler ist."

Mannschaftsarzt Klein: Köln hat keine Sondergenehmigung erhalten

Dass der 1. FC Köln eine Sonderregelung erhalten habe, dementierte der Arzt: "Es stimmt nicht, dass bei einem vergleichbaren Fall in einer anderen Branche per se alle in Quarantäne müssten." Nach dem trainingsfreien Wochenende werden die negativ Getesteten am Montag noch einmal getestet. Zu Spielen und zum Training ist laut Konzept nur zugelassen, wer zweimal nacheinander negativ getestet wurde. "Wir wissen, wer das Virus in sich trägt und wer nicht. Genau das ist ja die Idee hinter dem medizinischen Konzept der Deutschen Fußball Liga", so Klein.

Der Neustart der Liga soll noch im Mai erfolgen. Dann mit Geisterspielen, wenn die Politik am kommenden Mittwoch grünes Licht gibt. Die DFL-Pläne stehen und fallen aber mit der Tragfähigkeit des medizinischen Konzepts. "Wir sehen jetzt im Alltag, dass unser Konzept frühzeitig Risiken erkennt und reduziert", sagte Task-Force-Chef Tim Meyer, der ärztliche Direktor des Instituts für Sport- und Präventivmedizin an der Universität des Saarlandes in einer FC-Mitteilung: "Wir sind überzeugt, dass wir den Spielern mit unserem Konzept die Ausübung ihres Berufs unter bestmöglichem Infektionsschutz ermöglichen können."

Paul Klein: Ausschließlich negative Tests wären unwahrscheinlich gewesen