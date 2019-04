Zweikampf der Woche: War die Entlassung von Markus Anfang in Köln richtig?

PRO: Ja, Anfang war längst am Ende

von SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp

Beim 1. FC Köln herrscht nämlich trotz Platz eins alles andere als Karnevalsstimmung. Der Fußball, den Markus Anfang mit seiner 80-Millionen-Euro-Truppe spielte , erinnert eher an Aschermittwoch als an Altweiber.

Anfang verlor die Mannschaft spätestens, als er Spieler installierte, die ihm Kabineninterna flüstern sollten. Die Profis und Bosse verloren zunehmend den Glauben daran, dass er der Richtige ist, um den FC in der kommenden Spielzeit in der Bundesliga zu coachen. Deshalb war sein Rauswurf zum Saisonende intern längst beschlossen. Anfang hat es nicht geschafft, sich in einem schwierigen Umfeld durchzusetzen – in Wahrheit war er schon vor Wochen am Ende.