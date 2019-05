Bericht: 1. FC Köln auf Trainer-Suche fündig geworden - Achim Beierlorzer übernimmt

Nach der Trennung von Trainer Markus Anfang kann der 1. FC Köln die Suche nach einem neuen Cheftrainer offenbar beenden. Nach Informationen der Bild folgt Achim Beierlorzer auf den im April 2019 entlassenen Ex-Coach der Kölner . Aktuell steht der 51-Jährige noch beim SSV Jahn Regensburg an der Seitenlinie, soll den Posten aber dennoch zur neuen Saison übernehmen. Nach dem bereits feststehenden Aufstieg des FC würde er die Geschicke in der Bundesliga leiten.

Laut dem Bericht liege die Zusage von Beierlorzer dem FC Köln bereits vor. Demnach müsse nur noch Sport-Geschäftsführer Armin Veh grünes Licht geben und den Wechsel von Regensburg nach Köln absegnen - das würde den FC allerdings etwas kosten. Beierlorzer steht bei Jahn noch offiziell bis 2022 unter Vertrag, es würde also eine Ablösesumme anfallen. Beim Kölner Aufstieg in Fürth (4:0) saß der potenzielle Nachfolger von Anfang bereits auf der Tribüne und schaute sich das Spiel live an.