Bericht: Tragischer Notfall im Umfeld des 1. FC Köln - Anfang-Vater erleidet Herzinfarkt

Im direkten Umfeld des Zweitliga-Tabellenführers 1. FC Köln hat es am Mittwoch offenbar einen tragischen Notfall gegeben . Das wurde unmittelbar im Anschluss des Nachholspiels zwischen dem MSV Duisburg und den Kölnern (4:4) bekannt. Ersten Meldungen aus dem Stadion zufolge Kölns Trainer Markus Anfang unmittelbar nach dem Spiel in Begleitung der Feuerwehr aus dem Stadion gebracht worden sein - der Ex-Kieler ist nicht selbst betroffen, offenbar aber eine Person aus dem engeren Umfeld.

Auf Bildern des TV-Senders Sky war zu sehen, wie Anfang unmittelbar nach Schlusspfiff aus dem Stadion stürmte. Laut Bild handelt es sich bei der betroffenen Person um Anfangs Vater Dieter, der einen Herzinfarkt erlitten haben soll. Der Papa des 44-jährigen Chefcoaches war in dessen Jugend selbst Trainer Anfangs beim KSV Heimersdorf in Köln. Vor dem Eingang des VIP-Bereichs in der Duisburger Arena waren mehrere Feuerwehrwagen im Einsatz.