Vor Saison-Neustart: 1. FC Köln bestätigt Pläne für „quarantäne-ähnliches Trainingslager“

Der 1. FC Köln plant im Fall der Fortsetzung der Saison in der Bundesliga ein „quarantäne-ähnliches Trainingslager“ zu beziehen. „Der 1. FC Köln wird einen möglichen Einstieg ins Mannschaftstraining freiwillig unter den Bedingungen eines Trainingslagers absolvieren. Dies gilt, sobald die Politik eine positive Entscheidung für eine Fortsetzung des Spielbetriebs fällt – frühestens also im Laufe der kommenden Woche“, teilte der Klub am Sonntagabend mit. „Diese Form einer freiwilligen Quarantäne erweitert das bisherige Infektionsschutz- und Hygienekonzept und soll das Risiko einer Ansteckung mit dem neuartigen Corona-Virus weiter verringern.“

Zuvor hatte die Bild von den Plänen berichtet. Die Rheinländer hätten neben diversen Hotels auch die Räumlichkeiten der Sportschule Hennef südöstlich von Siegburg geblockt, um sich dort vor dem ersten Spiel für acht Tage „wegschließen zu können“, schrieb die Zeitung.

Pläne für Trainingslager schon vor positiven Corona-Tests

Die FC-Spieler seien schon am vergangenen Donnerstag von Sportchef Horst Heldt und Geschäftsführer Alexander Wehrle über die kommenden Wochen und die Pläne über ein Trainingslager informiert worden. Am Freitag hatte der FC mitgeteilt, dass von insgesamt 60 Mitarbeitern zwei Profis und ein Betreuer positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, was medial hohe Wellen geschlagen hatte.

Die drei Personen mussten in 14-tägige Quarantäne, das Training der übrigen Spieler soll unter Berücksichtigung des Hygienekonzepts ab Montag wie zuvor in Kleingruppen aber weitergehen. Voraussetzung sei jedoch, dass bei der am Sonntag durchgeführten zweiten Testung keine weiteren positiven Infektionen entdeckt würden. „Wir haben alle Voraussetzungen geschaffen, um eine Ansteckung im Team zu vermeiden. Und das tun wir weiter“, sagte Heldt der Bild am Sonntag.

Köln-Profi Verstraete lässt aufhorchen

Zuvor ließ der belgische Köln-Spieler Birger Verstraete mit brisanten Aussagen aufhorchen. Er sagte dem TV-Sender VTM, es sei „ein bisschen bizarr“, dass nun nicht die ganze Mannschaft in Quarantäne gehe. Er glaube an eine weitere Verbreitung des Virus und habe aktuell keine Lust auf Fußball, weil eine Wiederaufnahme der Saison „naiv“ sei. „Meine Freundin ist herzkrank, und manche Jungens haben Kinder zu Hause. Für mich ist das jetzt viel, viel wichtiger“, hatte der Belgier gesagt. Er könne sich vorstellen, dass viele Profis bei einer anonymen Befragung für einen Saison-Abbruch votieren würden.