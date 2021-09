Live im TV und Online-Stream: So seht ihr das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und RB Leipzig am 5. Spieltag. Seit zwei Spielen ungeschlagen will der 1. FC Köln dem Vizemeister das Leben schwer machen. Für RB-Trainer Jesse Marsch müssen drei Punkte her, um nicht tiefer in die Krise zu schlittern.