Hochverdienter Heimsieg: 1. FC Köln kehrt gegen den SC Freiburg in die Erfolgsspur zurück

Mit einem letztlich ungefährdeten 4:0 (1:0)-Heimsieg gegen den SC Freiburg hat der 1. FC Köln die herbe Pleite gegen Borussia Dortmund aus der Vorwoche (1:5) ausgemerzt und seinen erstaunlichen Aufschwung fortgesetzt. Für den von Markus Gisdol trainierten Aufsteiger war es bereits der fünfte Sieg in den letzten sechs Spielen. Im Abstiegskampf schoben sich die Kölner sechs Punkte vor den Relegationsplatz, die Freiburger stagnieren auf einem immer noch guten achten Rang. Nach zwei Treffern in der regulären Spielzeit durch Sebastian Bornauw und Jhon Cordoba erhöhten Kingsley Ehizibue und Ismail Jacobs in der Nachspielzeit noch zum Kölner Kantersieg.