1. FC Köln gegen SC Freiburg live im TV und im Online-Stream sehen

Die Gisdol-Serie ist gerissen! Der Neu-Trainer des 1. FC Köln musste am vergangenen Spieltag eine wenig überraschende, in der Höhe jedoch empfindliche 1:5-Pleite beim BVB hinnehmen. Vor dem Duell mit dem SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) stellt dies nach einer starken Serie von zuvor vier Bundesliga-Siegen in Folge einen gehörigen Nackenschlag dar. Während Köln weiterhin im Tabellenkeller feststeckt, kämpft Gegner Freiburg gegen den drohenden Absturz ins graue Liga-Mittelfeld an.