Berichte über Köln-Schock: Torjäger Anthony Modeste fällt gegen RB Leipzig aus

Das sind schlechte Nachrichten für den 1. FC Köln: Zwar kehrt Trainer Steffen Baumgart nach seiner Corona-Infektion am Freitag zum Gastspiel bei RB Leipzig (20.30 Uhr/DAZN) an die Seitenlinie zurück, verzichten muss der aktuelle Bundesliga-Sechste aber offenbar auf einen absoluten Leistungsträger. Denn wie die Bild und der Kicker übereinstimmend berichten, wird Torjäger Anthony Modeste für das Duell mit dem Tabellennachbarn ausfallen, nachdem er bereits das Abschlusstraining am Donnerstag verpasst hatte. Demnach muss der 33-Jährige krankheitsbedingt passen.

