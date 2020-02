1. FC Köln in Sonder-Trikot gegen FC Bayern: Karnevals-Dress für Gisdol-Elf 

Am Montag in einer Woche beginnt die närrische Jahreszeit erst so richtig. Vor allem im Westen Deutschlands werden wieder zahlreiche Jecken an den Rosenmontag-Festivitäten teilnehmen. Und passend zum Karneval hat sich der 1. FC Köln im Bundesliga-Topspiel am Sonntag gegen den FC Bayern München ein besonderes Trikot-Design einfallen lassen: Die Kölner spielen im Karnevals-Trikot.