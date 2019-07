Stehplatz-Wand nach BVB-Vorbild und 75.000 Zuschauer: 1. FC Köln plant Stadionausbau

Kölner Stehtribüne nach BVB-Vorbild

Mit dieser Kapazität wäre das Rheinenergie-Stadion (derzeit 50.000 Plätze) die drittgrößte Arena in der Bundesliga. Nur die Allianz-Arena in München (75.000) und der Signal-Iduna-Park von Borussia Dortmund (81.365 Plätze) bieten noch mehr Zuschauern Platz.

Vor allem die Heimstätte des BVB bietet noch aus einem anderen Grund die Vorlage für die Kölner. Im Zuge des Umbaus will der FC seinen Stehplatzbereich massiv ausbauen. Dieser soll so groß seine, dass er "mit 28.000 Plätzen schon an Dortmunder Verhältnisse rankommt.", erklärt Kölns Boss Wehrle der Bild. Die Südtribüne des BVB, die als "Gelbe Wand" bekannt ist, bietet allerdings sogar 35.000 Zuschauern Platz.

Baubeginn erst 2024

Die Ausbaupläne für das Stadion in Müngersdorf ist allerdings erst in fünf Jahren möglich. Beginn der Bauarbeiten wäre demnach nach der EM 2024, die in Deutschland - unter anderem in Köln - stattfinden wird. Eine Kostenkalkulation liegt noch nicht vor, da entscheidende Details zum Planungsrecht noch fehlen. Ziel der "Geißböcke" ist es, den Fans die Arena-Pläne auf der Mitgliederversammlung am 8. September vorzustellen.