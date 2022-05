Köln-Boss Christian Keller glaubt an Vertragsverlängerung von Trainer Baumgart: "Jetzt die Formalien klären"

Kölns Geschäftsführer Christian Keller sieht den FC hinsichtlich einer Vertragsverlängerung mit Trainer Steffen Baumgart auf einem guten Weg. "Im Namen aller FC-Verantwortlichen habe ich ihm klar gesagt, dass wir seinen Vertrag gerne verlängern wollen und das aus meiner eigenen Perspektive untermauert", sagte der 43-Jährige dem Kölner Stadt-Anzeiger. Keller sagte zudem: "Er hat auch klar gesagt, dass er bleiben will. Wir sind so auseinandergegangen, dass wir jetzt die Formalien klären."

Baumgart hatte den 1. FC Köln im vergangenen Sommer übernommen und auf Anhieb in den Europapokal geführt. Die Kölner beendeten die Spielzeit auf einem starken siebten Platz, nachdem sie im vergangenen Jahr noch in der Relegation gegen den Abstieg in die 2. Bundesliga gespielt hatten.