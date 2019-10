Bericht: Köln-Trainer Achim Beierlorzer muss gegen Entlassung kämpfen - zwei Endspiele 

Zwei letzte Chancen für Köln-Trainer Achim Beierlorzer! Der 51-Jährige steht beim "Effzeh" mächtig unter Druck. Im Pokal blamierten sich die Rheinländer beim 1. FC Saarbrücken . In der Bundesliga hat der Aufsteiger nach neun Spieltagen in der Bundesliga nur sieben Punkte auf dem Konto, steht punktgleich mit dem 17. Augsburg auf dem Relegationsplatz. Einem Bericht der Bild zufolge bekommt Trainer Beierlorzer jetzt noch zwei Spiele Zeit, um eine Wende herbeizuführen. Ansonsten drohe ihm demnach die Entlassung.

Die Entscheidung, dass Beierlorzer vorerst im Amt bleibt und die nächsten zwei Spiele unter Bewährung steht, soll dem Bericht zufolge in einem Gespräch mit Geschäftsführer Sport Armin Veh am Donnerstagvormittag gefallen sein. "Ich hatte sehr gute Gespräche. Wir fokussieren uns auf das, was ansteht", sagte Beierlorzer hinterher und führte aus: "Man kann natürlich sagen: 'Der Trainer schafft es nicht.' Aber man kann auch sagen: 'Die Arbeit ist zu sehen.' Das müssen diejenigen beurteilen, die in der Verantwortung stehen."

"Bild": Köln-Geschäftsführer Veh verlängert Vertrag nicht - Ende im Sommer

Köln muss in der Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr, Sky) zum Derby bei Fortuna Düsseldorf. Das Team aus der Nachbarstadt ist ebenfalls nicht gut in die Saison gestartet, steht punktgleich aber mit der besseren Tordifferenz vor den Kölnern. Am Freitag darauf geht es dann am Freitagabend gegen die TSG Hoffenheim.