"Habe ich noch nicht erlebt": Köln-Trainer Baumgart nach Elfmeter-Kuriosum gegen den HSV fassungslos

Der Coach des unterlegenen Bundesligisten fasste die Geschehnisse auf dem Rasen des Rhein-Energie-Stadions resigniert zusammen. " Der eine hat Glück oder das Können, der andere hat Pech oder nicht das Können. " Auch Pechvogel Kainz zeigte sich nach dem kuriosen Ende der Partie bedient. "Schwierig. Wenn das gecheckt worden ist, dann wird es wohl so sein", so der 29-Jährige. "Ich rutsche weg und bin der letzte Schütze. Das ist natürlich extrem bitter für die ganze Mannschaft". Diese habe zuvor einen "Riesen-Aufwand" betrieben. "Ich kann nur sagen, dass es mir leidtut."

Beim HSV war die Stimmung nach der Überraschung gegen den klassenhöheren Bundesligisten indes deutlich besser. "Das war ein verdienter Sieg und ein richtig geiler Abend", sagte Robert Glatzel, der in der Verlängerung zunächst für die Führung sorgte (92.), ehe Anthony Modeste per Elfmeter ausglich (120.+2). Die Entscheidung beim Kainz-Elfmeter "haben wir gleich richtig verstanden, es war klar, dass er sein eigenes Bein angeschossen hat". So oder so: Der HSV steht unter den letzten acht Teams des Wettbewerbs, Köln muss nach der deutlichen Pleite gegen den FC Bayern am Samstag (0:4) dagegen den zweiten Rückschlag binnen weniger Tage hinnehmen.