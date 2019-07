Kurios: 1. FC Köln muss Trainingslager wegen schlechter Platzqualität wechseln

So hatte sich der 1. FC Köln die Planung zur Vorbereitung auf die Comeback-Saison in der Bundesliga sicher nicht vorgestellt. Der Aufsteiger muss sein Trainingslager kurzerhand verlegen. Statt ins Tiroler Örtchen Scheffau reist der Aufsteiger vom 23. bis 29. Juli im zweiten Trainingslager nun nach Kitzbühel. Der Grund: In Scheffau war die Platzqualität nicht ausreichend genug.

Veh: "Mussten handeln"

„Die Rahmenbedingungen – und dazu zählt in erster Linie der Trainingsplatz – sind der Grund, warum wir in ein Trainingslager reisen. Dementsprechend mussten wir handeln“, begründete FC- Sportgeschäftsführer Armin Veh den Ortswechsel.

„Der aktuelle Zustand des Trainingsplatzes lässt darauf schließen, dass die Qualität des Rasens nicht so sein wird, wie wir es voraussetzen“, sagte Frank Aehlig, Leiter der Kölner Lizenzspielerabteilung, am Samstag. Aehlig hatte sich unter der Woche ein Bild von den Verhältnissen vor Ort gemacht.

Ab in den Süden: Die Bundesligisten zieht es im Sommer wieder in ausländische Trainingslager. Der FC Bayern und Borussia Dortmund schlagen ihre Zelte beide in den USA auf. ©

In Kitzbühel hatten die Kölner auch schon in der Vergangenheit Trainingslager bezogen. „Die Anfahrtswege zum Training werden ein bisschen länger, aber sie sind überschaubar“, sagte Veh. Bereits am Montag wird die Mannschaft, die am vergangenen Donnerstag mit der Saisonvorbereitung begonnen hat, das erste Sommer-Trainingslager in Donaueschingen beziehen.