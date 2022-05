Transfer perfekt: 1. FC Köln verpflichtet Flügelspieler Linton Maina von Zweitligist Hannover 96

Dass Linton Maina Zweitligist Hannover 96 zum Ende der Saison verlassen und eine neue Herausforderung in der Bundesliga suchen würde, stand bereits länger fest. Nun ist auch sein Ziel bekannt: Der Flügelspieler wird ab Sommer das Trikot des 1. FC Köln tragen und ablösefrei in die Domstadt wechseln. Beim künftigen Europapokal-Teilnehmer hat der 22-Jährige einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Das gab der Klub am Donnerstagmittag offiziell bekannt.

"Linton ist ein sehr schneller Spieler, der in die Tiefe geht und stark im Eins-gegen-eins ist. Damit bringt er wichtige zusätzliche Offensiv-Elemente in unser Spiel. Linton besitzt damit auch die Voraussetzungen, um auf seiner Position Bundesliga spielen zu können. Unsere Aufgabe wird es sein, ihn so zu entwickeln, dass er sein Potenzial konstant abruft", wird FC-Geschäftsführer Christian Keller in einer Vereinsmitteilung zitiert.