Bericht: Mark Uth wechselt doch nicht zum 1. FC Köln – Ex-Nationalspieler Amin Younes im Fokus?

Köln arbeitet an Leihe von Amin Younes - was wird aus Simon Falette?

Für die finanziell am Limit fahrenden Kölner sei das allerdings nicht zu realisieren - für den Rest der Saison müsste man rund zwei Millionen Euro allein an Gehaltskosten für Uth veranschlagen, der nach Adduktorenproblemen zwar wieder einsatzbereit, aber noch längst nicht wieder bei 100 Prozent ist. In dieser Saison schoss er bislang kein Tor. Köln muss also nach Alternativen suchen. Dabei soll laut Express mit Amin Younes der Name eines weiteren Ex-Nationalspielers gefallen sein.