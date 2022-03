Knapper Sieg beim 1. FC Köln: Stefan Posch köpft die TSG Hoffenheim auf Rang vier

Die TSG Hoffenheim ist der große Gewinner des Spieltags im Kampf um die Champions League. Mit einem 1:0 (0.0)-Sieg beim 1. FC Köln am Sonntagabend haben die Kraichgauer das Remis der direkten Konkurrenten SC Freiburg und RB Leipzig ausgenutzt und sich als aktuell formstärkstes Team der Liga mit dem vierten Sieg in Folge von Platz sechs vorbei an den anderen beiden auf Platz vier geschoben. Der FC bleibt nach dem zweiten sieglosen Spiel hintereinander (zuvor 1:1 gegen Fürth) unverändert Tabellenachter.

Bei den Kölnern ersetzte Jeff Chabot den erkrankten Timo Hübers in der Startelf und feierte damit sein Bundesliga-Debüt nach der Leihe von Samdoria Genua im Winter-Transferfenster. FC-Kapitän Jonas Hector fehlte aus privaten Gründen, für ihn spielte Jannes Horn. Außerdem rückte Dejan Ljubicic in die Startformation. Auch Hoffenheim trat mit drei Änderungen an. Für den erkrankten Kapitän Benjamin Hübner kam Kevin Akpoguma ins Team. Zudem standen Angelo Stiller und Diadie Sammeskou in der Anfangself.