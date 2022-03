Der 1. FC Köln kann am Sonntag (17.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gegen die TSG Hoffenheim wichtige Punkte im Kampf um Europa sammeln. Die Rheinländer sollten dringend punkten, um die internationalen Plätze zumindest weiter in Sichtweite zu haben. Zuletzt kamen die Geißböcke nicht über ein 1:1 bei Schlusslicht Greuther Fürth hinaus. 15-Tore-Mann Anthony Modeste sagte unter der Woche bei Bild TV, er fühle sich in Top-Form. Bringt er diese am Sonntag auf den Platz, dürfte die Abwehrreihe der Sinsheimer durchaus vor Probleme gestellt werden.

