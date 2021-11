1. FC Lok gegen Chemie Leipzig: Gäste mit 450 Tickets nicht zufrieden

„Dafür haben wir gekämpft!“

Chemie hätte gern die üblichen zehn Prozent Gästetickets an den Mann oder die Frau gebracht. Aus Sicht der Leutzscher wollte der 1. FC Lok zunächst gar keine Karten für die Grün-Weißen rausgeben, dann 300. Herausgekommen ist letztlich ein Kompromiss von 450 Gästekarten. Die Wogen schlugen und schlagen dennoch hoch. Der Vorstandsvorsitzende der Leutzscher ist ein Chemie-Anhänger alter Prägung. Frank Kühne erlebte in über 50 Jahren Fan-Dasein etliche Derbys.

Ein Derby lebe eben auch von der Fankultur, im Rahmen des Erlaubten natürlich. Frank Kühne: „Dafür haben wir gekämpft!“ Nach langen Sitzungen mit den Lok-Verantwortlichen kam der Kompromiss zustande, mit dem jetzt beide Seiten leben. Dabei gab es innerhalb der Chemie-Fanszene durchaus auch Diskussionen, ob man dem Auswärtsspiel beiwohnen sollte. Die Sichtweise, die eigene Mannschaft niemals allein zu lassen, setzte sich ganz klar durch. Die Diablos, die starke Ultra-Gruppe von Chemie, ließ in einem Statement verlauten, dass nun eben die 450 Anwesenden doppelt so viel an Sangeskraft und Einsatz geben müssten. Die Karten wurden innerhalb der Fanclubs verteilt, was natürlich auch nicht jedem schmeckte. Aber eine Lösung, die alle zufriedenstellen würde, kann es bei einer solchen Konstellation sicher nicht geben.