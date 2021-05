Der 1. FC Lok im Landespokalfinale: Die Leipziger lassen Dynamo Dresden beim 4:0 keine Chance

Die Leipziger erteilen einer Jugend-Forscht-Truppe von Dynamo Dresden eine Lektion in Sachen Erwachsenenfußball. Djamal Ziane und Sascha Pfeffer treffen doppelt und sorgen für das deutliche 4:0. Jetzt treffen die Leipziger im Finale am 29. Mai in der Egidius-Braun-Sportschule auf den Chemnitzer FC.