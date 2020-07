1. FC Lok Leipzig bastelt Netzwerk für Nachwuchs

Leipzig. „Es müssen kleinere Brötchen gebacken werden.“ Oder „Wir sind finanziell drei, vier Treppenstufen runtergefallen.“ Nach dem verpassten Aufstieg in die dritte Liga machte beim 1. FC Lok Leipzig weder Präsident Thomas Löwe noch der Ex-Sportdirektor und -Trainer Wolfgang Wolf ein Geheimnis aus der verzwickten (Geld-)Lage.

Doch in Probstheida sind sie ehrenamtliches und ehrliches Arbeiten gewohnt und das „Lebbe geht weider“, wie der ehemalige VfB-Leipzig-Coach Dragoslav Stepanovic wusste. Daher und wegen des Kader-Neuaufbaus wird die Nachwuchsarbeit, die in den letzten Jahren wenig Ertrag – sprich Manpower – ins Herrenteam brachte, neue Bedeutung erlangen. Erster Schritt: Die U15 und U17 sind aufgrund der Quotientenregelung in die Jugend-Regionalliga, die zweithöchste Spielklasse, aufgestiegen.