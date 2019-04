1. FC Lok Leipzig bindet Paul Schinke bis 2021

Leipzig. Dem 1. FC Lok Leipzig ist am Donnerstag ein wichtiger personeller Coup gelungen. Der Fußball-Regionalligist konnte seinen Mittelfeldspieler Paul Schinke für weitere zwei Jahre bis 2021 vertraglich binden. Der gebürtige Delitzscher war im Sommer 2015 von RB Leipzig II nach Probstheida gewechselt und gehört nicht erst seit der Umstellung der Blau-Gelben auf Profitum zu den Stützen der Mannschaft. Von den bislang 27 Saisonspielen in der Regionalliga Nordost bestritt der 27-Jährige 26. Er stand fast immer in der Startelf und war an neun Toren beteiligt. Einen Treffer steuerte er selbst bei.

Paul Schinke gehörte nach SPORTBUZZER-Informationen in den vergangenen Wochen zu den begehrtesten Akteuren der Regionalliga Nordost. Unter anderem soll ihm ein lukratives Angebot von Wacker Nordhausen vorgelegen haben. Sein langjähriger Trainer Heiko Scholz – inzwischen in Diensten des SV Wacker – soll mehrfach persönlich um Schinke geworben und ihn mit einem Dreijahres-Kontrakt gelockt haben. Aber auch der 1. FC Lok mit Teamchef Björn Joppe und Geschäftsführer Martin Mieth an der Spitze ließ nicht locker und ging bei dem Mittelfeld-Mann an die finanziellen Grenzen. „Besonders gut konnte Paul in den vergangenen Wochen nicht schlafen. Er hat auf sein Herz gehört. Und diese Herzensentscheidung ist zu unseren Gunsten ausgefallen - darüber sind wir sehr glücklich“, sagte ein Lok-Sprecher dem SPORTBUZZER.