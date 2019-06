1. FC Lok Leipzig empfängt trotz brütender Hitze Erzgebirge Aue zum Test-Auftakt

Leipzig. Im sächsischen Fußball wird angesichts der drohenden Rekordhitze über Spielabsagen diskutiert. Vorm Test-Auftakt des 1. FC Lok gegen Erzgebirge Aue am Mittwochabend (18.30 Uhr) ist das kein Thema. Obwohl die 35-Grad-Marke fallen könnte und sich im Bruno-Plache-Stadion voraussichtlich nur die Tribünenbesucher über Schatten freuen dürfen, wollen der ambitionierte Nordost-Regionalligist und der 14. der abgelaufenen Zweitliga-Saison zum ersten Mal seit 2009 gegeneinander antreten. „In jeder Sommer-Vorbereitung gibt es eine Woche, wo du denkst: Hier geht nix“, sagt Lok-Coach Björn Joppe. „Dann machen wir eben alle 20 Minuten eine Trinkpause. Überleben tun wir das alle.“ Die mit kaltem Wasser gefüllten Eistonnen, die schon beim Trainingsauftakt am Montag und bei der ersten öffentlichen Übungseinheit am Dienstag bereit standen, sollen den Spielern eine zusätzliche Abkühlung verschaffen.

Auch die Auer lassen sich von der Hitze nicht verrückt machen. Trinkpausen seien natürlich sehr wichtig, um die Speicher aufzufüllen, sagt Cheftrainer Daniel Meyer, der die späte Anstoßzeit begrüßt. „Denn nachmittags wäre es sicher noch extremer.“ In Meyers Augen ist es gar nicht so schlecht, sich auf die Bedingungen einzustellen. In rund vier Wochen beginnen beim Ex-Club von Nicki Adler wie beim 1. FC Lok die Punktspiele. „Und Ende Juli kann es ähnlich heiß werden wie jetzt.“

Und was sagen die Spieler? Lok-Stratege Paul Schinke findet die Bedingungen „schon grenzwertig“ und will sich nach Schlusspfiff auf jeden Fall in eine Eistonne setzen. „Aber hinten im Kabinenbereich. Die sind kühler.“ Eine Kraft schonende Spielweise könnte ebenfalls helfen: tief stehen und die Bälle gut in den eigenen Reihen festmachen. Eine gute Nachricht gibt es dann doch noch von Petrus: Ab dem Nachmittag soll ein böiger Wind wehen, der zumindest die gefühlte Temperatur ein wenig sinken lassen dürfte.

Das Testprogramm des 1. FC Lok:

26. Juni 2019, 18:30 Uhr: 1. FC Lok – FC Erzgebirge Aue 28. Juni 2019, 18:00 Uhr: 1. FC Lok – Viktoria Köln 29. Juni 2019, 15:00 Uhr: FSV Blau-Weiß Wermsdorf – 1. FC Lok 30. Juni 2019, 15:00 Uhr: SG Neukirchen – 1. FC Lok 03. Juli 2019, 17:00 Uhr: Hallescher FC – 1. FC Lok (in Blankenburg) 06. Juli 2019, 15:30 Uhr: FRV Plöwen – 1. FC Lok 09. Juli 2019, 18:30 Uhr: Auswahl des Altkreises Bernburg – 1. FC Lok 11. Juli 2019, 18:30 Uhr: TSV Askania Bernburg – 1. FC Lok 13. Juli 2019, 14:00 Uhr: 1. FC Lok – FSV Zwickau 17. Juli 2019, 18:30 Uhr: FC Blau-Weiß Leipzig – 1. FC Lok 20. Juli 2019, 13:30 Uhr: 1. FC Lok – Wuppertaler SV

