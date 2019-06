1. FC Lok Leipzig eröffnet Saison am 21. Juli

Leipzig. Im Januar 1900 wurde in Leipzig der DFB gegründet. Drei Jahre später richtete der junge Verband die erste Fußball-Meisterschaft aus. Die Victoria, die damalige Trophäe, ging an den VfB Leipzig, der am 31. Mai 1903 in Hamburg-Altona den DFC Prag 7:2 bezwang. Nach 116 Jahren gelingt der Darmstädter Initiative 1903 der große Coup: Alle sechs Teilnehmer von einst entsenden am 21. Juli ihre Teams zum 1. FC Lok ins Bruno-Plache-Stadion.