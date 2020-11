1. FC Lok Leipzig geht in Trainingspause: "Unnötig in dieser Zeit"

Leipzig. Am Montag wurde noch ein letztes Mal an der Connewitzer Straße trainiert, ab Dienstag geht es für die Profi-Viertligisten des 1. FC Lok Leipzig für die nächsten zwei Wochen nach Hause. „Die Spieler haben nun eine kleine Gewissheit, dass wir runterfahren“, sagt Coach Almedin Civa und begründet zudem: „Als Mannschaft treffen, machen, tun – es ist unnötig in dieser Zeit, in der man Kontakte reduzieren soll.“

