1. FC Lok Leipzig: Mit geschwächtem Kader bis zur Winterpause

Leipzig. Der Kader vom 1. FC Lok Leipzig wirkt zwei Spiele vor der Winterpause enorm strapaziert. Viele Verletzte bereiten Cheftrainer Wolfgang Wolf Sorgen, hinzu kommen die Kartensammlungen von Kevin Schulze, Robert Zickert und Robert Berger, die mit einer weiteren Gelben eine Sperre kassieren würden. „Jammern hilft jetzt nicht. Wir müssen trotzdem unser Spiel durchziehen und wollen drei Punkte holen“, so der Coach der Blau-Gelben (34 Punkte) mit Blick auf die wichtige Partie gegen den Verfolger Hertha BSC II (33 Punkte) am Freitag.

Ihr Spiel konnten die Männer aus Probstheida unter Wolf und dem neuen Co-Trainer Nicky Adler bisher ohne Niederlage durchziehen. Doch vor allem in der Offensive wird sich das Duo für Freitag (18 Uhr) ein paar neue Tricks einfallen lassen müssen. „Für Soyak ist die Hinrunde gelaufen. Er hat absolutes Sportverbot, weil sich der Bluterguss im Auge weiter abbauen muss“, so der Coach besorgt. Wie Wolf dem Sportbuzzer verriet, sei der Standard-Spezialist inzwischen aus der Augenklinik entlassen, aber bleibe weiterhin in Behandlung. Eine Rückkehr sei frühstens im Februar denkbar.