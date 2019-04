1. FC Lok Leipzig gewinnt auch beim Tabellenzweiten in Berlin

Sascha Pfeffer brachte die Blau-Gelben in der 37. Minute durch ein Traumtor in Führung. Er hämmerte den Ball aus gut 20 Metern ins Angel. Kurz zuvor hatten die Berliner ihrerseits die Führung vergeben. Nachdem David Urban im Strafraum ein Handspiel unterlaufen war, schoss BAK-Kapitän Tunay Deniz das Leder über den Kasten von Lok-Keeper Benjamin Kirsten.

Lok Leipzig spielt auf Ergebnis halten

Nach dem Seitenwechsel baute Pascal Pannier mit seinem ersten Punktspieltor für Lok den Gästevorsprung aus, nachdem Paul Schinke per Freistoß und der „zwischengeschaltete“ Urban mit schöner Kombination vorbereitet hatten (62.). Leander Siemann stellte vor gut 600 Zuschauern im Poststadion den alten Abstand aber wieder her (74.), sodass die Partie spannend blieb, zumal Lok keineswegs nur auf Ergebnishalten spielte. Letzteres wurde mit dem dritten Treffer für die Leipziger belohnt, Kevin Schulze setzte nach Vorlage von Pfeffer mit einem Lupfer an den Innenpfosten den Schlusspunkt (89.).