1. FC Lok Leipzig hat Chemnitzer FC vor der Brust

Die Pressekonferenz war eigentlich schon vorbei, als Geschäftsführer Martin Mieth noch einmal das Wort ergriff. Er verkündete, was viele Fans freuen dürfte: Vereinslegende Markus Krug bekommt im September ein Abschiedsspiel. „Tschüss, mach’s Krug“, ist die besondere Partie überschrieben, die für den 4. September angesetzt ist. Karten sollen noch am Donnerstag in den Vorverkauf gehen und ab 5 Euro zu erstehen sein. Antreten wird eine Lok-Auswahl gegen eine Krug-Auswahl. Wer genau die Schuhe schnürt, ist aber noch offen.

Ein weiteres Highlight für die Fans dürfte sicher das anstehende Topspiel gegen den Chemnitzer FC sein. Das Liga-Heimspiel am Sonntag und auswärts Ende April im Landespokal sind für Lok Leipzig die Highlights der verbleibenden Saison. Denn weder nach oben, noch nach unten geht noch viel in der Tabelle.

1. FC Lok Leipzig will Partie mit 100% angehen

„Ich will als Fußballer jedes Spiel gewinnen, das ist ganz klar“, machte Torwart Benny Kirsten vor der Partie deutlich. Taktieren, Nebelkerzen, Ideen verstecken – davon hält auch Teamchef Björn Joppe nichts: „Wenn wir sie souverän schlagen, haben wir ihren Respekt“. Auch wenn also zwei Spiele in kurzer Zeit anstehen, sollen beide Partien mit 100 Prozent angegangen werden. Klar ist aber auch: Der Pokal dürfte wichtiger sein. Hier geht es um mehr Geld, mehr Prestige und einen Startplatz im DFB-Pokal.

Personell gibt es noch zwei Fragezeichen. Paul Schinke hatte sich beim 0:0 in Halberstadt am Sprunggelenk verletzt. Er soll heute wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ob es für Sonntag reicht? Ungewiss. Bei Kevin Schulze möchte Joppe noch ein bisschen abwarten. Der Rechtsverteidiger hat Probleme mit der Rückenmuskulatur. Sein Einsatz erscheint eher unwahrscheinlich. Patrick Wolf befindet sich noch im Aufbautraining und ist noch keine Option.

1. FC Lok Leipzig hat mehr Selbstvertrauen

„Wir sind in einer deutlich besseren Verfassung, haben mehr Selbstvertrauen“, sagte Joppe mit Blick auf das Wiedersehen mit den „Himmelblauen“. Das Hinspiel war das erste Spiel Spiel des 40-Jährigen als Coach an der Lok-Seitenlinie und ging mit 3:1 verloren. Doch in der Rückrunde läuft es bislang sehr gut für die Mannschaft aus Probstheida. Von den vergangenen vier Spielen ging keines verloren. 13 der 18 möglichen Punkte im Jahr 2019 wurden eingesammelt. Nicht umsonst warnte Niklas Hohenender, Innenverteidiger des CFC, im Interview mit dem Sportbuzzer: „Lok spielt eine sehr, sehr gute Rückrunde. Das wird sicherlich ein schweres Spiel“.

