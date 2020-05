1. FC Lok Leipzig: Meister mit Demut

Leipzig. In Probstheida wird es wohl demnächst zu einer Meisterfeier der besonderen Art kommen – ohne Fans, ohne Emotionen und wohl nur mit leisem Sektkorkenknallen. Am Freitagabend berichtete der MDR, dass der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) die laufende Saison der Regionalliga Nordost nicht zu Ende spielen wird und der 1. FC Lok Leipzig durch den höchsten Punkteschnitt zum Meister gekürt werden soll, NOFV-Präsident Erwin Bugar verriet: „Wir gehen davon aus, dass die Saison zum 30. Juni auslaufen wird. Es gibt mehrere Szenarien, wir haben uns aber noch nicht festgelegt. Ein Szenario, was einen gewissen Charme hat und in anderen Fachverbänden Anwendung gefunden hat, ist die Quotientenregelung.“